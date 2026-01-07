Diretta gol Serie A LIVE | alle 18 | 30 Bologna Atalanta e Napoli Verona
Segui in tempo reale le partite della 19ª giornata di Serie A con Diretta Gol. Alle 18:30, Bologna-Atalanta e Napoli-Verona, con aggiornamenti su risultati, cronaca, moviola e tabellini. La piattaforma offre sintesi dettagliate e cronache live delle principali sfide, tra cui Parma-Inter, Torino-Udinese e Lazio-Fiorentina, per un quadro completo del campionato Enilive 2024/2025.
Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 19esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Bologna Atalanta, Napoli Verona, Parma Inter, Torino Udinese e Lazio Fiorentina, valevoli per la 19esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. LIVE BOLOGNA ATALANTA Formazioni ufficiali BOLOGNA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
