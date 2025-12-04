Nuda proprietà vendere casa e restarci | vantaggi e svantaggi boom in Toscana

Firenze, 4 dicembre 2025 – La casa non è più soltanto il luogo degli affetti, ma sempre più spesso una risorsa economica da cui attingere per affrontare un futuro incerto. In Toscana, come in altre regioni italiane, cresce l’interesse per la nuda proprietà, una formula immobiliare che consente di vendere un’abitazione mantenendone l’ usufrutto: nel giro di cinque anni, secondo i dati di Google Trends, le ricerche online su questo tema sono aumentate del 142%, segno di un cambiamento profondo nel modo di concepire il patrimonio immobiliare. Una risposta alla povertà che colpisce anche gli anziani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuda proprietà, vendere casa e restarci: vantaggi e svantaggi, boom in Toscana

