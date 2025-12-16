Ostia Antica premio Sant’Agostino 2025 e inaugurazione dell’Anno Accademico UNITRE

Il Borgo di Ostia Antica si appresta a vivere un evento di grande rilievo culturale e spirituale, con la consegna del Premio Sant’Agostino 2025 e l’inaugurazione dell’Anno Accademico UNITRE Ostia Antica. Una giornata che unisce tradizione, cultura e impegno accademico nel cuore del patrimonio storico di Ostia.

Ostia, 16 dicembre 2025 – Il Borgo di Ostia Antica si prepara a vivere una giornata di straordinaria intensità culturale e spirituale con il Premio Sant'Agostino Patrono di Ostia – Edizione 2025, evento che coincide con l' inaugurazione dell'Anno Accademico 20252026 dell'UNITRE Ostia Antica – Litorale Romano. L'appuntamento è fissato per mercoledì 17 dicembre 2025, tra la Basilica di Sant'Aurea e la suggestiva Sala Riario, cuore storico e simbolico della città. Un'iniziativa che riporta Ostia al centro del dibattito culturale e religioso, valorizzando un patrimonio che intreccia fede, storia, formazione permanente e impegno civile, nel segno di Sant'Agostino, patrono della città.

