Varese varati i primi patti digitali | primo obiettivo Under 18 a letto senza cellulare

A Malnate sono stati firmati i primi patti digitali destinati ai giovani. L’obiettivo è chiaro: ridurre l’uso del cellulare durante la notte per i ragazzi under 18. La misura nasce dalla volontà di aiutare i giovani a usare il telefono in modo più responsabile, evitando che diventi un problema per il sonno e il benessere. I patti sono stati varati in un tentativo concreto di responsabilizzare i ragazzi e le loro famiglie.

Malnate, 12 febbraio 2026 – Aiutare i giovani a utilizzare in modo consapevole il telefono cellulare. È l'obiettivo dei Patti digitali di comunità, che prendono il via ufficialmente. A Villa Recalcati la sottoscrizione che riguarda un primo nucleo di tre Comuni: Malnate, Venegono Superiore e Venegono Inferiore. Al loro fianco la Prefettura, la Provincia, la Camera di commercio, l'Ufficio scolastico territoriale e le due università Insubria e Liuc. In futuro il protocollo sarà aperto ad altre Amministrazioni. La formula. A spiegare il funzionamento è stato il prefetto Salvatore Pasquariello. " Questi patti prevedono un meccanismo di coordinamento tra genitori, per cui se un ragazzo sa che anche altri coetanei in un certo orario non useranno il cellulare, è più disposto a osservare le regole che gli vengono consigliate in famiglia".

