I sondaggi mostrano un nuovo trend che sta facendo tremare i partiti. Molti elettori spostano il loro voto verso il generale Vannacci, che guadagna consensi a discapito degli altri. La sua presenza nelle discussioni pubbliche sembra aver influito sulla fiducia degli italiani, e i risultati delle indagini di opinione lo confermano. Quel movimento silenzioso, che prima sembrava poco rilevante, ora potrebbe cambiare gli equilibri alle prossime elezioni.

C’è un movimento silenzioso che i sondaggi intercettano prima ancora che esploda nel dibattito politico. Percentuali che oscillano, decimali che si spostano, equilibri che si assottigliano. E in controluce compare un nome che continua a far discutere: Roberto Vannacci. Da quando il generale ha imboccato una strada diversa rispetto alla Lega, qualcosa sembra essersi messo in moto nell’elettorato. Non proclami roboanti né annunci clamorosi, ma un lento slittamento di consensi che le rilevazioni demoscopiche iniziano a registrare. E mentre qualcuno cresce, qualcun altro arretra. È la fotografia di un centrodestra che si riassesta, tra nuove leadership, identità in ridefinizione e voti che cambiano indirizzo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Vannacci gli ruba i voti”. Sondaggi, clamoroso: chi tracolla per “colpa” del generale

Approfondimenti su Vannacci Generale

Il partito di Roberto Vannacci sta conquistando rapidamente l’attenzione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vannacci Generale

Argomenti discussi: Marc Lazar. Vannacci può rubare a Meloni i veri nostalgici; Il primo sondaggio su Futuro Nazionale: è oltre il 4%, Vannacci ruba più voti a FdI che alla Lega; I sondaggi sul partito di Vannacci, le prime ipotesi su quanto vale Futuro Nazionale: Dal 2 al 4,5 per cento; Tsunami Vannacci sul governo: Futuro Nazionale ruba voti a Lega e FdI e diventa decisivo (con Calenda) per le prossime elezioni - Il sondaggio.

Se sei nei guai, prenditela coi migranti: la regola d’oro di Meloni per smettere di perdere votiE quelli sul referendum costituzionale, che anziché un trionfo annunciato del Sì è diventata una battaglia punto a punto, soprattutto in caso di bassa affluenza. Una rimonta, quella del No, figlia ... fanpage.it

Il sondaggio di Swg: testa a testa per il referendum sulla giustizia. Vannacci? Esordio al 3,3% e ruba a FdI e LegaLa partita è aperta. Anche Swg conferma che la battaglia referendaria è tutta da giocare e il No alla riforma della giustizia è ormai appaiato alle percentuali del Sì. Secondo la rilevazione dell’ ... ilfattoquotidiano.it

Mentre il girasagre, in arte Matteo #Salvini, è sempre presente sulle piste delle Olimpiadi portando una sfiga terribile alle atlete e atleti italiani, Vannacci gli ruba i voti e la Lega viene superata da Verdi e Sinistra. I treni, ciuf ciuf, Salvini x.com

Il Giornale. . Oltre 100 agenti feriti negli scontri di Torino a fronte di 3 arresti e la sinistra prende posizioni diverse; cinese ruba pistola a una guardia di sicurezza e spara ai poliziotti: è gravissimo; i grillini cercano casa da Vannacci - facebook.com facebook