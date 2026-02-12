Van Der Beek la voce segreta di Laputa | l’attore di Dawson’s Creek nel capolavoro di Miyazaki

James Van Der Beek, noto per Dawson’s Creek, ha prestato la voce in “Laputa – Castello nel cielo” di Miyazaki. L’attore americano si è spento a 48 anni, dopo aver combattuto a lungo contro il cancro, lasciando un segno anche nel mondo dell’animazione. La sua voce ha dato vita a Pazu, uno dei protagonisti del capolavoro giapponese, sorprendendo molti fan e colleghi.

Da Dawson a Laputa: la voce nascosta di James Van Der Beek nel capolavoro di Miyazaki. L’attore americano James Van Der Beek, scomparso a 48 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, ha lasciato un’eredità artistica inaspettata per molti: la sua voce nel ruolo di Pazu, uno dei protagonisti del celebre film d’animazione “Laputa – Castello nel cielo” dello Studio Ghibli. Un contributo meno noto del suo successo televisivo in “Dawson’s Creek”, ma che rivela una sorprendente versatilità e un’affinità con l’universo creativo del maestro Hayao Miyazaki. Un esordio nel mondo del doppiaggio. Van Der Beek, diventato un’icona della televisione alla fine degli anni Novanta con il ruolo di Dawson Leery, ha prestato la sua voce a Pazu nel doppiaggio inglese del film di Miyazaki nel 1998.🔗 Leggi su Ameve.eu

È morto James Van Der Beek, l'attore conosciuto per il suo ruolo in Dawson's Creek.

È morto James Van Der Beek, l’attore conosciuto per il ruolo di Dawson Leary in Dawson’s Creek.

