Valeria Mazza torna in Italia e si mette a tifare per il figlio Tiziano Gravier, che ieri ha fatto il suo debutto olimpico a Milano-Cortina 2026. L’ex top model ha seguito con emozione la gara di sci in SuperG, sperando in una buona prestazione del giovane. Alla fine, il risultato non è stato quello sperato, ma lei si è detta felice di vederlo in pista, orgogliosa del suo debutto ai Giochi.

L’ex top model Valeria Mazza torna in Italia come mamma e tifosa: ecco il piazzamento del giovane sciatore in SuperG. Il fascino senza tempo di Valeria Mazza torna a illuminare l’Italia, ma stavolta le passerelle non c’entrano. La celebre modella argentina, icona della televisione italiana tra gli anni ’90 e i primi del 2000, è approdata nel Bel Paese con una missione speciale: vestire i panni della tifosa numero uno. Il motivo di tanto orgoglio è Tiziano Gravier, il suo secondogenito, che ha ufficialmente debuttato nello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un esordio solido per il giovane atleta, che ha chiuso la prova di SuperG al 28° posto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Valeria Mazza a Milano-Cortina 2026: l’emozione per il figlio Tiziano Gravier al debutto olimpico

Approfondimenti su Valeria Mazza

Valeria Mazza è arrivata in Italia per tifare il figlio Tiziano Gravier, che si è piazzato 28° nel superG alle Olimpiadi.

Valeria Mazza torna in Italia per sostenere uno dei suoi figli alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Valeria Mazza

Argomenti discussi: Chi è Tiziano Gravier, il figlio di Valeria Mazza e promessa dello sci di Milano-Cortina 2026; Chi è Tiziano Gravier, il figlio di Valeria Mazza e promessa dello sci argentino ai Giochi; A Bormio spunta... Valeria Mazza: la top model in tribuna per il figlio Tiziano Gravier alle Olimpiadi; Valeria Mazza, il figlio Tiziano Gravier alle Olimpiadi invernali Milano Cortina.

Chi è Tiziano Gravier, figlio di Valeria Mazza e promessa dello sci argentino a Milano-Cortina 2026Il secondogenito della modella e del marito Alexander debutta ai Giochi invernali con il team argentino. Un grande orgoglio per Valeria, che è volata in Italia con la famiglia per fare il tifo ... elle.com

Chi è Tiziano Gravier, il figlio di Valeria Mazza e promessa dello sci argentino ai GiochiLeggi su Sky TG24 l'articolo Chi è Tiziano Gravier, il figlio di Valeria Mazza e promessa dello sci argentino ai Giochi ... tg24.sky.it

Valeria Mazza a Bormio per le Olimpiadi: la top model a vedere il figlio Tiziano Gravier a Milano Cortina x.com

«Mamma orgogliosa». Valeria Mazza è tornata in Italia con tutta la famiglia per sostenere dal vivo suo figlio Tiziano Gravier, che ha debuttato nello sci alpino alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. L’ex top model argentina, protagonista della tv italiana tra l - facebook.com facebook