Urbanistica la difesa di Oggioni | Macchè abusi abbiamo rigenerato Milano

La difesa di Oggioni sulla questione urbanistica a Milano si fa più decisa. L’assessore respinge le accuse di abusi edilizi e sottolinea come gli interventi di riqualificazione abbiano portato benefici concreti alla città. Secondo lui, trasformare uno scatolone inquinato in una torre con meno consumo di suolo e più verde rappresenta un passo avanti per Milano, non un illecito. Oggioni ribadisce che si tratta di rigenerazione urbana e innovazione, non di abusi edilizi.

Milano, 12 febbraio 2026 – “Trasformare uno scatolone inquinato in una torre che riduce il consumo di suolo a elevata efficienza e risparmio energetico con più verde che prima non c’era e parcheggi per Milano non è un abuso edilizio, ma rigenerazione urbana e innovazione”. E ancora: "c’è stato un ‘forte volano del ricambio’, sono stati sostituiti edifici obsoleti, nessuno trasforma se non ha anche vantaggi economici e poi non capisco perché ci sia questa fobia delle torri”. Ci sono “norme da 20 anni mai impugnate che hanno avuto tutti i pareri degli uffici e dal 2012 sono in atto”. L’interrogatorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un’inchiesta urbanistica a Milano coinvolge Stefano Boeri e altri sei professionisti e funzionari del Comune, rinviati a giudizio per presunti abusi edilizi relativi al progetto BoscoNavigli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

