barbarie in villa comunale 34enne massacrato di botte per uno sguardo di troppo

Un episodio di violenza si è verificato ieri sera a Sant’Antimo, dove un uomo di 34 anni è stato aggredito in villa comunale. La vittima ha riportato ferite e si è recata al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione, avvenuta, secondo quanto riferito, a seguito di uno sguardo ritenuto provocatorio.

Un uomo di 34 anni è rimasto ferito ieri sera dopo un'aggressione avvenuta a Sant'Antimo. I carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, dove la vittima si è presentata per le cure.Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, il 34enne

