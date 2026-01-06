Barbarie in villa comunale 34enne massacrato di botte per uno sguardo di troppo

Un episodio di violenza si è verificato ieri sera a Sant’Antimo, dove un uomo di 34 anni è stato aggredito in villa comunale. La vittima ha riportato ferite e si è recata al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione, avvenuta, secondo quanto riferito, a seguito di uno sguardo ritenuto provocatorio.

Giugliano, aggredito 34enne per uno sguardo di troppo: trauma cranico e varie lesioni - Ieri sera i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano per una persona vittima di un’aggressione. msn.com

Vandali! Denuncerò i responsabili di questi danneggiamenti nella villa comunale. Sono già in corso gli accertamenti. A tal fine, comunico che alcune denunce su episodi passati sono andate a buon fine. Anche questa andrà come le altre. - facebook.com facebook

