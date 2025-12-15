La Luce da Betlemme Una marcia di pace e unità

Ogni anno, la Luce santa proveniente da Betlemme simboleggia pace e fraternità, raggiungendo le chiese di tutto il mondo. Quest’anno, la luce è arrivata anche a Prato, portando un messaggio di unità e speranza, con un significato particolare per la comunità locale e il suo spirito di condivisione.

La Luce santa, simbolo di pace e di fraternità, che ogni anno parte da Betlemme per raggiungere tutte le chiese del mondo, è arrivata anche a Prato con una nodalità speciale e carica di significato. Infatti, ancora una volta il gruppo dei Frati Ricostruttori nella preghiera ha deciso di accompagnare la fiaccola sacra insieme agli scout dell'associazione Agesci, dando vita ad una lunga marcia condivisa. La processione è iniziata alle 8.15 dal duomo di Pistoia dove il vescovo Fausto Tardelli ha benedetto gli scout dando ufficialmente inizio alla loro camminata lunga 22 chilometri verso Prato. Arrivati in città gli scout sono stati accolti dal vescovo di Prato, monsignor Giovanni Nerbini, che li ha invitati dentro la cattedrale per la messa. Circa 220 scout hanno accompagnato la fiaccola sacra da Pistoia a Prato accolti dal vescovo in piazza Duomo.

La ‘Luce di Betlemme’ illumina Lecce. L’arcivescovo: in questo Natale diventate artigiani di pace - È giunta ieri sera a Lecce la Luce della pace da Betlemme, portata anche quest’anno da una delegazione di scouts triestini attraverso una staffetta ferroviaria. portalecce.it

Nord, sud, isole comprese: la Luce della Pace da Betlemme è arrivata anche al Masci sardegna… Intanto continua il suo viaggio anche tra le preziose e generose mani del #MASCI… #piùvitaallavita #scautismo #adulti #scout - facebook.com facebook