Un San Valentino tra rock metal e punk

A Villa Pini, la serata di San Valentino si trasforma in un concerto di musica energica. La Nuke Crew Night porta sul palco band di hardcore, metal, punk e rock, offrendo un’alternativa diversa dalla classica cena romantica. La gente si dà appuntamento per ascoltare e ballare, lasciando da parte i tradizionali festeggiamenti. Una notte di musica forte, come vuole la scena più ribelle.

Se per molti il 14 febbraio è San Valentino, a Villa Pini è tutt’altra storia. La Nuke Crew Night porta sul palco una serata dedicata ai suoni più energici e diretti, tra hardcore, metal, punk e rock. La line-up della serata vede alternarsi Mudstone, Fingers to the Bone, Segugio.HC e AlmostDawn, in un percorso che attraversa generi e attitudini diverse, mantenendo come filo conduttore l’intensità del live e l’impatto del suono.?Segugio.Hc nasce come evoluzione di un progetto folk punk imolese e fonde hardcore punk, metal e Oi! per dare voce a una forte rabbia sociale. Fortemente politicizzati e legati all’etica DIY, utilizzano la musica come strumento di riflessione e partecipazione collettiva.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

