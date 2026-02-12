Un grande pino verso l' abbattimento gli ambientalisti | Un albero in ottima salute perché distruggerlo?

Gli ambientalisti si oppongono all’abbattimento di un grande pino a Lido di Savio. Gli attivisti del gruppo Salviamo i pini di Ravenna chiedono di fermare il taglio, perché l’albero è in ottima salute. La decisione di abbatterlo ha suscitato proteste e polemiche tra chi difende il verde e chi sostiene che sia necessario intervenire. La situazione resta in bilico mentre le discussioni continuano.

Il gruppo Salviamo i Pini avrebbe richiesto gli atti agli uffici del Comune: "Dopo quasi tre mesi, e dopo numerosi solleciti a oggi nessuna informazione è stata fornita" L'abbattimento di un pino di grandi dimensioni crea scompiglio e fa intervenire il gruppo Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna. Si tratta del caso di un albero pluridecennale presente in via Doberdò a Ravenna, di proprietà condominiale, di cui già alcuni mesi fa si paventava l'abbattimento. L'albero, "un pino domestico dalla foltissima chioma, dal fusto di oltre due metri di circonferenza e dall'elevato valore ornamentale, appare in ottima salute", afferma il gruppo ambientalista.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

