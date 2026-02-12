Un dolore immenso Il cinema perde un grande l’attore è morto | l’annuncio della famiglia

Questa mattina, il mondo del cinema ha perso uno dei suoi protagonisti più amati. La famiglia dell’attore ha annunciato la sua scomparsa, lasciando un vuoto nel cuore di chi seguiva da vicino la sua carriera. La notizia si è diffusa rapidamente, portando con sé un’ondata di tristezza tra gli appassionati di cinema d’autore.

La notizia si è diffusa nelle prime ore del mattino, lasciando un senso di malinconia tra gli appassionati di cinema d’autore americano. A 77 anni si è spento l’attore statunitense Bud Cort, volto iconico di una stagione cinematografica irripetibile. A comunicarlo è stato un suo caro amico, Dorian Hannaway, che ha spiegato come l’artista fosse malato da tempo. La scomparsa chiude definitivamente un capitolo importante della New Hollywood, quella stagione che tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta ha rivoluzionato linguaggi e protagonisti sul grande schermo. Per molti spettatori il suo nome è indissolubilmente legato a un personaggio diventato simbolo di un’epoca: il ragazzo ossessionato dalla morte protagonista di Harold and Maude, film del 1971 diretto da Hal Ashby, in cui recitava accanto a Ruth Gordon, intensa interprete di un’anziana sopravvissuta all’Olocausto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Cinema Morte

È stato annunciato il decesso della principessa Irene di Grecia, avvenuto a Madrid all’età di 83 anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cinema Morte

Argomenti discussi: Morta la contessa Patrizia de Blanck, la figlia Giada: Dolore immenso; Morte di Carlo Notari, il dolore dei colleghi e delle istituzioni: Sarebbe stato un ottimo vigile del fuoco; La Radiologia del Goretti sembra come paralizzata tra incredulità e dolore immenso: La consigliera Ciolfi sulla morte del collega di reparto; Patrizia De Blanck è morta, la contessa aveva 85 anni. La figlia Giada: Dolore immenso, sei stata una figura iconica.

La musica piange la scomparsa di una leggenda: dolore immenso tra i fan e gli artistiLa musica ha il potere di evocare ricordi e emozioni profonde, legando le persone a momenti significativi della loro vita. Quando una band riesce a creare un legame così forte con il proprio pubblico, ... bigodino.it

La Radiologia del Goretti sembra come paralizzata tra incredulità e dolore immenso: La consigliera Ciolfi sulla morte del collega di repartoUn dolore immenso. Da ieri sera la Radiologia del Goretti sembra come paralizzata tra incredulità e un dolore immenso che non si può spiegare. Continuiamo a lavorare silenziosamente, ma nelle nostre ... radioluna.it

Addio alla leggenda della musica: "Dolore Immenso" - facebook.com facebook