Umbria la Regione investe sulla cultura | 5 milioni per la riqualificazione di spazi di valore artistico

La Regione Umbria mette sul piatto cinque milioni di euro per rinnovare e valorizzare spazi di grande valore artistico e storico. I fondi serviranno a interventi di recupero e riqualificazione di luoghi significativi, con l’obiettivo di preservare il patrimonio culturale della regione e attrarre visitatori. I lavori partiranno a breve e coinvolgeranno diversi siti di interesse pubblico.

Gli interventi selezionati saranno realizzati secondo una programmazione pluriennale. Il contributo regionale coprirà fino all’80% delle spese La Regione Umbria investe sulla cultura stanziando 5 milioni di euro a sostegno di interventi di recupero e riqualificazione su luoghi e spazi di valore culturale, storico, artistico e architettonico. La volontà della Regione è quella di costruire un programma regionale di interventi, finanziato attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione e individuare interventi strategici di recupero e riqualificazione dei beni. Un'attenzione particolare verrà riservata alla sicurezza degli edifici, al miglioramento delle prestazioni energetiche e alla possibilità di restituire questi spazi a un uso culturale più accessibile e funzionale.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Umbria Cultura

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 34 milioni di euro per la riqualificazione delle strutture ricettive, puntando a rafforzare il settore turistico nel 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Umbria Cultura

Argomenti discussi: La Regione investe sul biologico: 3,5 milioni di euro a sostegno delle aziende agricole; L'Umbria sarà Regione ospite al Salone Internazionale del Libro di Torino dal 14 al 18 maggio; Umbria scommette sul biologico - EFA News; Istituti cultura accorpati, è polemica: il centrodestra interviene contro la fusione di Isuc, Centro giuridico e Cedrav.

Regione avvia un nuovo percorso per valorizzare i beni culturaliLa Regione Umbria avvia un nuovo percorso di valorizzazione dei beni culturali, mettendo a disposizione 5 milioni di euro per interventi di recupero e riqualificazione su tutto il territorio regionale ... ansa.it

Agricoltura biologica, via a nuovo bando. Dalla Regione 3,5 milioniLa Regione Umbria apre un nuovo bando a sostegno delle aziende agricole che praticano o intendono avviare l’agricoltura biologica, mettendo a disposizione 3,5 milioni di euro per l’annualità 2026. L’i ... umbria24.it

L’evento, presentato alla BIT tra gli appuntamenti della Regione Umbria, si inserisce nelle celebrazioni per gli 800 anni del transito di San Francesco - facebook.com facebook

"Umbria Regione ospite del Salone del Libro 2026: opportunità straordinaria" Nota del gruppo PD tinyurl.com/3hwt8cdy #regioneumbria x.com