Umbria la Regione investe sulla cultura | 5 milioni per la riqualificazione di spazi di valore artistico

Da perugiatoday.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Umbria mette sul piatto cinque milioni di euro per rinnovare e valorizzare spazi di grande valore artistico e storico. I fondi serviranno a interventi di recupero e riqualificazione di luoghi significativi, con l’obiettivo di preservare il patrimonio culturale della regione e attrarre visitatori. I lavori partiranno a breve e coinvolgeranno diversi siti di interesse pubblico.

Gli interventi selezionati saranno realizzati secondo una programmazione pluriennale. Il contributo regionale coprirà fino all’80% delle spese La Regione Umbria investe sulla cultura stanziando 5 milioni di euro a sostegno di interventi di recupero e riqualificazione su luoghi e spazi di valore culturale, storico, artistico e architettonico. La volontà della Regione è quella di costruire un programma regionale di interventi, finanziato attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione e individuare interventi strategici di recupero e riqualificazione dei beni. Un'attenzione particolare verrà riservata alla sicurezza degli edifici, al miglioramento delle prestazioni energetiche e alla possibilità di restituire questi spazi a un uso culturale più accessibile e funzionale.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

