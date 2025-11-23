Rientro Dumfries piano Inter per il recupero | ecco quale sarà la data cerchiata per la completa guarigione dell’olandese

Internews24.com | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Rientro Dumfries, l’olandese salta il derby ma punta a essere disponibile entro dieci giorni: la strategia dello staff medico nerazzurro. Inter intenzionata a riavere Denzel Dumfries nel più breve tempo possibile, ma senza correre rischi. Come riportato da Pasquale Guarro su X, il rientro del laterale olandese è attualmente programmato tra la sfida contro il Genoa e il match successivo contro il Bologna. La tabella di marcia resta prudente, segno di una gestione mirata per evitare ricadute in una fase cruciale della stagione. Il classe 1996 salterà sicuramente il derby contro il Milan, gara nella quale Cristian Chivu sarà costretto ancora una volta a reinventare la corsia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com

rientro dumfries piano inter per il recupero ecco quale sar224 la data cerchiata per la completa guarigione dell8217olandese

© Internews24.com - Rientro Dumfries, piano Inter per il recupero: ecco quale sarà la data cerchiata per la completa guarigione dell’olandese

Approfondisci con queste news

rientro dumfries piano interInfortunio Dumfries, le condizioni dell’olandese preoccupano l’Inter: le ultime su quando ritornerà in campo - Infortunio Dumfries, il difensore continua ad allenarsi a parte e l’obiettivo è averlo a disposizione per la trasferta di Madrid. Si legge su calcionews24.com

rientro dumfries piano interInfortunio Dumfries, si allungano i tempi di recupero per l’esterno dell’Inter. Ecco la situazione attuale - Infortunio Dumfries: tempi di recupero più lunghi, Inter preoccupata per derby e Champions L’infortunio Dumfries rappresenta un vero allarme in casa Inter. Segnala calcionews24.com

Verso il derby, quando rientrano i nazionali nerazzurri? Il piano dell'Inter - Stando a quanto riferisce Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport per l'Inter, il primo dei nazionali nerazzurri a rientrare ad Appiano Gentile è stato Lautaro Martinez. Da milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Rientro Dumfries Piano Inter