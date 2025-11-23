Rientro Dumfries piano Inter per il recupero | ecco quale sarà la data cerchiata per la completa guarigione dell’olandese
Inter News 24 Rientro Dumfries, l’olandese salta il derby ma punta a essere disponibile entro dieci giorni: la strategia dello staff medico nerazzurro. Inter intenzionata a riavere Denzel Dumfries nel più breve tempo possibile, ma senza correre rischi. Come riportato da Pasquale Guarro su X, il rientro del laterale olandese è attualmente programmato tra la sfida contro il Genoa e il match successivo contro il Bologna. La tabella di marcia resta prudente, segno di una gestione mirata per evitare ricadute in una fase cruciale della stagione. Il classe 1996 salterà sicuramente il derby contro il Milan, gara nella quale Cristian Chivu sarà costretto ancora una volta a reinventare la corsia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com
