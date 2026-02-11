La politica italiana si divide ancora una volta tra chi guarda all’Europa e chi si attarda nei giochi interni. In queste ore, le speranze di resistere alle pressioni di Donald Trump si concentrano sulle idee di due italiani, Mario Draghi e Enrico Letta. Mentre il Pd fa finta di non conoscerli, Draghi e Letta continuano a rappresentare l’ultimo tentativo di tenere in piedi un fronte comune europeo.

Un paradosso, anzi una follia della sinistra italiana. In queste ore a dare sostanza alla “resilienza” europea di fronte al ciclone Donald Trump sono le idee di due italiani, Mario Draghi e Enrico Letta. È davvero uno strabismo della storia che siano i conservatori europei a valorizzare il lavoro di due rappresentanti del riformismo liberale del nostro Paese, mentre nella sinistra italiana quei nomi sono scivolati ai margini del dibattito, e le loro lezioni di “educazione europea”, il titolo del gran romanzo di Romain Gary, riposte in soffitta. Va detto anche che i leader europei si ricordano di Draghi soltanto a singhiozzo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Europa si affida a Draghi e Letta per salvarsi da Trump, e il Pd finge di non conoscerli

Recentemente, le opinioni di Letta e Draghi sull’Europa hanno suscitato confronti con le dichiarazioni di Trump, che avverte di un possibile declino culturale ed economico del continente.

Mosca invita l’Europa a prendere esempio da Trump per affrontare la crisi ucraina, mentre Von der Leyen accusa la Russia di fingere di cercare la pace.

Argomenti discussi: Il sonno di Schlein L'Europa si affida a Draghi e Letta per salvarsi da Trump, e il Pd finge di non conoscerli; Sovranità digitale, perché è priorità. Zanero, prof di cybersecurity: Dobbiamo evitare ricatti, l'Europa giochi le sue carte; Perché la sola deregulation sulla privacy non salverà l'IA europea; Draghi sferza l'Europa: Diventi federale in modo pragmatico.

