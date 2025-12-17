Un concorso celebra il genio e le opere di Torquato Tasso

L’Associazione Studi Storici Sorrentini presenta il XV Certamen Tassianum, un concorso dedicato al grande poeta Torquato Tasso. Un’occasione unica per studenti e universitari di esplorare e valorizzare il patrimonio letterario e culturale italiano, celebrando il genio e le opere di uno dei più importanti autori rinascimentali. Un’iniziativa che invita a riscoprire e condividere il patrimonio artistico e letterario del nostro Paese.

Concorso Leonardo 2019 ? IC Marco Polo - IIA

Il Parco Oglio Nord Celebra la Natura e l'Arte: Successo per il 22°Concorso Fotografico "Un fiume di colori" Orzinuovi (BS), 16 Dicembre 2025 - Si è conclusa con successo e grande partecipazione la cerimonia di premiazione del 22° Concorso Fotografico del - facebook.com facebook

Webboh celebra il 2025 con il suo “YearBook”, un concorso e il rilascio dell’app @webbohit @gruppomondadori engage.it/media-industry… x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.