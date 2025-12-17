Un concorso celebra il genio e le opere di Torquato Tasso
L’Associazione Studi Storici Sorrentini presenta il XV Certamen Tassianum, un concorso dedicato al grande poeta Torquato Tasso. Un’occasione unica per studenti e universitari di esplorare e valorizzare il patrimonio letterario e culturale italiano, celebrando il genio e le opere di uno dei più importanti autori rinascimentali. Un’iniziativa che invita a riscoprire e condividere il patrimonio artistico e letterario del nostro Paese.
L’INIZIATIVA. L’Associazione Studi Storici Sorrentini annuncia il XV Certamen Tassianum aperto a scuole e università. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
