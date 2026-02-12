tutti gli italiani a caccia di medaglie oggi alle olimpiadi invernali

Oggi gli italiani sono in tantissimi davanti alla TV, sperando in una medaglia alle Olimpiadi invernali. Le aspettative sono alte e la tensione palpabile: ogni gara può riservare sorprese e grandi emozioni. La passione per lo sport si sente nell’aria, mentre atleti e tifosi restano incollati agli schermi sperando di vedere il tricolore sventolare sul podio.

A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi invernali 2026 e 12 medaglie oggi, giovedì 12 febbraio, sono tanti gli atleti italiani in gara: alle 11.30, nel super G femminile c'è grande attesa per Sofia Goggia e Federica Brignone, Francesca Lollobrigida torna in pista alle 16.30 nel pattinaggio di velocità 5000m e alle 20.15 Arianna Fontana vuole fare la storia puntando alla tredicesima medaglia nella Short track 500m.

Gli italiani continuano a fare incetta di medaglie alle Olimpiadi Invernali.

Le Olimpiadi Invernali tornano in Italia dopo oltre vent'anni, portando con sé l'attenzione sugli atleti italiani più medagliati nella storia olimpica invernale.

Il braciere olimpico accende le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina

