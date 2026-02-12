Truffe agli anziani il sindaco premia gli agenti di polizia | ecco tutti i riconoscimenti

Questa mattina a Palazzo Zanca, il sindaco Federico Basile e il questore Salvatore La Rosa hanno premiato alcuni agenti di polizia. Gli ufficiali hanno portato a termine operazioni delicate contro truffe agli anziani, smascherando bande che si erano specializzate in queste truffe. La scena è stata accompagnata da applausi e strette di mano, mentre si riconosceva il lavoro di chi si impegna per proteggere i cittadini più vulnerabili.

A Palazzo Zanca, gli attestati a coloro che hanno contribuito all’individuazione e all’arresto dei responsabili dei raggiri alle persone più fragili Il volto della legalità a Messina si è mostrato oggi in tutta la sua forza a Palazzo Zanca. Tra applausi e strette di mano, il sindaco Federico Basile e il questore Salvatore La Rosa hanno premiato i poliziotti che hanno sgominato una serie di truffe ai danni degli anziani, operazioni complesse che hanno portato all’individuazione e all’arresto dei responsabili. Un riconoscimento concreto al lavoro silenzioso e quotidiano di chi protegge i cittadini più vulnerabili, dimostrando professionalità, coraggio e dedizione.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Messina Polizia

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Messina Polizia

Argomenti discussi: Protocollo d’intesa per la prevenzione e contrasto truffe agli anziani; Bergamo, contro le truffe agli anziani arrivano i podcast; TRUFFE AGLI ANZIANI: IL PLAUSO DI USMIA CARABINIERI AI MILITARI DELLA STAZIONE DI ANDRETTA (AV); Truffe agli anziani: due denunciati dalla Polizia di Stato. Emessi dal Questore anche foglio di via obbligatorio e ordine di allontanamento dal territorio nazionale - Questura di Lecce | Polizia di Stato.

Truffe agli anziani. Il 19 febbraio a Salerno sindacati e Carabinieri si riuniscono per parlare di prevenzioneGiovedì 19 febbraio, presso il Centro Sociale di Pastena, a Salerno si terrà un incontro per parlare di prevenzione e in particolar modo alle truffe agli anziani. L’appuntamento, che avrà inizio alle ... ondanews.it

Hanno sventato decine di truffe agli anziani: Messina premia il personale della Polizia di StatoEspressi gratitudine e apprezzamento per la professionalità, il senso del dovere e lo spirito di servizio, dimostrati a tutela dei cittadini più vulnerabili ... messina.gazzettadelsud.it

#Auditorium TRUFFE AGLI ANZIANI, COME PREVENIRLE Un importante evento in aiuto a tutti gli anziani di Casteldaccia è in programma giovedì 12 febbraio, alle ore 19:30, presso il centro Auser di via Ugo La Malfa Il Comune, infatti, sta organizz facebook

Primo incontro informativo sui pericoli delle truffe agli anziani. Martedì 10 febbraio 2026 Ore 15:00 Centro d'incontro corso Casale 212, Torino Info: comune.torino.it/vivere-comune/… x.com