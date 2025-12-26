Truffe agli anziani il Comune premia gli studenti sentinella | buoni da 100 euro per lo sport
Trenta studenti delle scuole viterbesi troveranno presto una piacevole sorpresa, frutto del loro impegno civico in un progetto dedicato alla prevenzione alle truffe ai danni della terza età. Palazzo dei Priori premierà i ragazzi che si sono distinti in questo percorso con dei buoni acquisto da. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
