Un solo balsamo stick può ora sostituire più prodotti per il trucco. Con il Labello Caring Beauty, in modo semplice e senza spendere molto, potete idratare e proteggere labbra e guance dal freddo e dai raggi UV. Basta applicarlo e il vostro viso avrà un tocco di colore naturale, senza complicazioni. È una soluzione pratica per chi cerca un look fresco e veloce.

E se vi dicessimo che con un solo prodotto (a un prezzo ridottissimo) potete ottenere un beauty look completo e con il minimo sforzo possibile? Forse non ci credereste, a meno che non abbiate già provato il balsamo stick Labello Caring Beauty, labbra e guance, un prodotto 3 in 1 che protegge la pelle dal freddo invernale, la scherma dai raggi UV e le dona una sfumatura di colore unica, proprio come un blush. Insomma, un balsamo in stick che è molto di più di quel che appare e che una volta provato non vorrete più lasciarlo. Un prodotto Labello, che gode della qualità di questo brand amico delle labbra e della pelle, e che vale la pena provare per vedere con i propri occhi quanto possa essere performante e facile da usare. 🔗 Leggi su Dilei.it

Trucca labbra e guance con un solo balsamo stick che protegge la pelle dal freddo e dai raggi UV

Il balsamo labbra è un prodotto essenziale durante l'inverno, ideale per proteggere le labbra dal freddo e dall'aria secca.

Le maschere labbra rappresentano un trattamento intensivo ideale per donare nutrimento e rigenerazione alla delicata pelle delle labbra.

