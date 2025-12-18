Le maschere labbra sono trattamenti intensivi pensati per nutrire e rigenerare la delicata pelle delle labbra oltre l’azione quotidiana di un semplice balsamo

Le maschere labbra rappresentano un trattamento intensivo ideale per donare nutrimento e rigenerazione alla delicata pelle delle labbra. Più di un semplice balsamo, offrono un'azione mirata e profonda, lasciando le labbra morbide, levigate e visibilmente più sane. Perfette per coccolare e riparare, sono un alleato indispensabile per un sorriso sempre impeccabile.

© Amica.it

. Mentre il balsamo serve a mantenere morbidezza e protezione giorno per giorno, la maschera agisce in profondità per ripristinare idratazione, levigatezza e comfort, specialmente dopo periodi di secchezza o climatici avversi. GUARDA LE FOTO Maschere labbra: le migliori per un boost di idratazione durante l’inverno. Una maschera labbra si applica su labbra pulite e asciutte con un leggero strato di prodotto che va lasciato in posa per il tempo indicato dal marchio, spesso per tutta la notte o almeno 10-20 minuti, permettendo agli ingredienti di agire in modo prolungato. 🔗 Leggi su Amica.it

