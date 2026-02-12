Tropea isolata dal maltempo | binari interrotti e traffico ferroviario in crisi sulla costa tirrenica calabrese

La città di Tropea resta isolata a causa del maltempo che ha interrotto i binari e bloccato il traffico ferroviario sulla costa tirrenica calabrese. Le ferrovie sono ferme, e i viaggiatori devono arrangiarsi con altre soluzioni. La situazione mette in evidenza quanto le infrastrutture locali siano fragili di fronte alle intemperie. La gente si muove a fatica, e le strade sono quasi deserte. La viabilità rimane critica, e le autorità stanno cercando di gestire l’emergenza.

Tropea Isolata: Maltempo, Binari Interrotti e la Fragilità delle Infrastrutture Calabresi. La costa tirrenica calabrese è paralizzata. Da ieri sera, la circolazione ferroviaria sulla linea Tropea-Lamezia Terme Centrale è sospesa a causa del maltempo che imperversa sulla zona. L'interruzione, che riguarda un tratto cruciale tra Lamezia Terme Centrale e Rosarno, ha bloccato pendolari e viaggiatori, con ripercussioni previste anche per la giornata di domani, 13 febbraio 2026. Un Territorio Vulnerabile: La Cronaca di un Disastro Annunciato. La situazione è precipitata nelle ultime ore, con piogge incessanti e smottamenti che hanno progressivamente compromesso la stabilità dei binari.

