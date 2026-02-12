Messina maltempo in peggioramento | scuole chiuse allerta estesa e rischio per la costa tirrenica

Il maltempo si intensifica in provincia di Messina. Le scuole di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto restano chiuse per rischi legati alle cattive condizioni meteo. L’allerta gialla si allarga a tutta la città e sulla costa jonica, mentre il mare si agita e le strade si allagano. La situazione resta critica e la Protezione Civile invita alla massima prudenza.

Messina in Allerta: Maltempo, Scuole Chiuse e la Fragilità di un Territorio. La provincia di Messina è sotto la morsa di una tempesta che ha causato la chiusura delle scuole a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, mentre un'allerta meteo gialla si estende sull'intera città e sulla costa jonica. Venti rafficosi e mareggiate con onde fino a sei metri lungo la costa tirrenica rappresentano una minaccia per infrastrutture e sicurezza pubblica, richiedendo massima attenzione e preparazione. L'Emergenza Meteo: Dalla Fascia Tirrenica all'Allerta Generale. La protezione civile ha emesso un bollettino che segnala raffiche di vento e mareggiate significative.

Domani l’Italia si sveglia sotto pioggia e vento forte.

Venerdì 6 febbraio le scuole di molte regioni italiane resteranno chiuse a causa di un’ondata di maltempo.

