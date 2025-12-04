Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 14ª giornata
Un top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in difesa nel prossimo turno del Fantacampionato 2025-26. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
? Fantacalcio – 13ª giornata: 5 difensori da schierare! ? Chi puntare in retroguardia questo weekend? La redazione di Fantamagazine ha scelto i profili più interessanti: dalla solidità di Diego Carlos alla possibilità di un bonus leggero con Lyko, passando - facebook.com Vai su Facebook
Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 14ª giornata - Un top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori a centrocampo per il quattordicesimo turno del Fantacampionato 2025- msn.com scrive
DIFENSORI 12^ giornata, chi schierare al fantacalcio: la divisione in fasce - Difensori 12 giornata fantacalcio: la divisione fascia per fascia. Scrive fantamaster.it
Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 14ª giornata - Un top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in avanti per il quattordicesimo turno del Fantacampionato 2025- msn.com scrive
Ecco i tre consigli per una difesa a basso costo in vista del tredicesimo turno di Serie A - La 13ª giornata si concluderà poi con il posticipo di lunedì sera tra Bolog ... Segnala msn.com
ATTACCANTI 13^ giornata, chi schierare al fantacalcio: la divisione in fasce - Attaccanti 13 giornata fantacalcio: la divisione fascia per fascia. Segnala fantamaster.it
Ecco i tre consigli per una difesa a basso costo in vista del dodicesimo turno di Serie A - Archiviata la sosta per le nazionali, la Serie A è pronta a ripartire con la 12ª giornata. Come scrive msn.com