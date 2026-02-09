Travolto da una valanga durante un' esercitazione | morto in ospedale Erik Pettavino

Un uomo è morto questa mattina dopo essere stato travolto da una valanga durante un’esercitazione in montagna. Erik Pettavino è stato estratto dai soccorritori e subito portato in ospedale, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La tragedia si aggiunge a quella di pochi giorni fa, quando un’altra valanga aveva causato la morte di Simon Dosser in Alto Adige. Ora la montagna si porta via ancora una vita, lasciando sgomento tra amici e familiari.

È delle scorse ore la notizia di un’altra tragica perdita a causa di una valanga, dopo quella che ha colpito la comunità altoatesina di Scena, con la scomparsa del giovanissimo Simon Dosser. Erik Pettavino, 30 anni, finanziere del Soccorso alpino della guardia di finanza, travolto venerdì mattina.🔗 Leggi su Trentotoday.it

È morto il finanziere del soccorso alpino Erik Pettavino.

Questa mattina a Madesimo, un finanziere del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, Erik Pettavino, 30 anni, è stato travolto da una valanga durante un’esercitazione sopra la diga di Montespluga.

