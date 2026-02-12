Traffico Roma del 12-02-2026 ore 20 | 30

La situazione del traffico a Roma e sull’autostrada A1 resta complicata. Questa sera, un incidente grave ha coinvolto un’auto cisterna che trasportava gas, provocando la chiusura del tratto tra Orte e la diramazione Roma Nord verso Roma. Lunghe code si sono formate a partire da Attigliano, con 11 chilometri di coda in direzione della capitale. Chi viaggia verso Roma viene consigliato di usare l’A11 Firenze-Pisa Nord e proseguire sulla A12 Genova-Roma per poi arrivare al Raccordo Anulare. La A1 tra il video con

Luceverde Roma Buonasera resta critica la situazione del traffico sulla A1 Firenze Roma per un grave incidente della quale è rimasta coinvolta un'auto cisterna che trasporta gas è ancora chiuso il tratto tra Orte la diramazione Roma nord verso Roma code a partire da Attigliano a l'uscita obbligatoria di Orte si è formata una coda di 11 km per le lunghe percorrenze in direzione di Roma consigli di percorrere la A11 firenze-pisa nord per poi proseguire sulla A12 genova-roma fino al Raccordo Anulare Per lo stesso motivo la uno è chiusa anche tra il video con la diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze è qui per le lunghe percorrenze verso Firenze consigliamo di procedere sulla A24 Roma Teramo per poi proseguire sulla A14 bologna-taranto e dopo i Disagi causati dalle forti piogge di questa mattina con conseguenti allagamenti in diverse strade della capitale la situazione è lento miglioramento raccomandiamo tuttavia di procedere con la massima soprattutto nell'attraversamento dei Sottopassi a nord della città in zona belpoggio per allagamenti chiusa via Lello maddaleno per una voragine resta chiusa via Garlasco all'altezza di via Taleggio ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Alle otto e mezza di sera, il traffico a Roma rimane congestionato in alcune zone.

