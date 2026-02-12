Topi e cattivo odore a scuola gli studenti | Abbiamo paura per la salute La dirigente

Gli studenti del liceo Grigoletti di Pordenone sono in allarme a causa della presenza di topi e del cattivo odore nelle aule. Molti di loro si sono rivolti ai docenti, preoccupati per la loro salute. La preside ha appena rassicurato genitori e studenti, spiegando che le autorità stanno intervenendo per risolvere il problema e garantire la sicurezza di tutti.

