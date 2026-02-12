Topi e cattivo odore a scuola gli studenti | Abbiamo paura per la salute La dirigente
Gli studenti del liceo Grigoletti di Pordenone sono in allarme a causa della presenza di topi e del cattivo odore nelle aule. Molti di loro si sono rivolti ai docenti, preoccupati per la loro salute. La preside ha appena rassicurato genitori e studenti, spiegando che le autorità stanno intervenendo per risolvere il problema e garantire la sicurezza di tutti.
Pordenone, allarme topi al liceo Grigoletti: studenti preoccupati, la preside rassicura sulla sicurezza. Preoccupazione tra gli studenti del liceo scientifico Grigoletti di Pordenone per la segnalazione di roditori e un persistente cattivo odore all’interno dell’istituto. La dirigente scolastica, Ornella Varin, ha minimizzato la situazione, assicurando che sono stati presi provvedimenti immediati e che il problema è stato risolto con interventi mirati di disinfestazione. La vicenda ha sollevato un dibattito sulla manutenzione degli edifici scolastici e sulla necessità di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e salubre.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Pordenone Liceo Grigoletti
Svelata la causa di un tipico cattivo odore dei piedi: ora c’è un modo per combatterlo
Una ricerca giapponese ha identificato le cause del cattivo odore dei piedi in una specifica condizione.
Esercitazione con militari NATO in una scuola media, scoppia la polemica. La Dirigente chiarisce: “appuntamento rivolto esclusivamente ai docenti, non agli studenti”
Ultime notizie su Pordenone Liceo Grigoletti
Argomenti discussi: Topi e cattivo odore a scuola, gli studenti: Abbiamo paura per la salute. La dirigente: tutto risolto.
Topi e cattivo odore a scuola, gli studenti: «Abbiamo paura per la salute». La dirigente: tutto risoltoPORDENONE - «Noi studenti ci troviamo in difficoltà anche a girare per i corridoi, perché c’è una puzza insopportabile in determinate aree della scuola. ilgazzettino.it
Cattivi odori in classe. Bimbi spostati fino a lunedìVigarano: dopo la derattizzazione, in un’aula il problema dei forti miasmi. Il Comune: Problema risolto il giorno stesso. Trasferiti per precauzione. msn.com
I gatti non cacciano solo uccelli e topi, ma anche una varietà di insetti. Un nuovo studio analizza come questi piccoli predatori domestici influenzino la biodiversità, rivelando un impatto spesso ignorato: https://kodmi.it/nGyyA - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.