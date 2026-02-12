Titolo | Commissione Verifica Problemi Mensa nelle Municipalità 2 e 5

La Commissione Istruzione di Napoli ha avviato un’indagine sui problemi riscontrati nelle mense delle Municipalità 2 e 5. Nel corso della riunione, i membri hanno ascoltato le segnalazioni di genitori e insegnanti, che denunciano ritardi e carenze nel servizio di refezione scolastica. La commissione ha promesso di verificare la situazione e di intervenire per migliorare la qualità del servizio.

"> Intervento della Commissione Istruzione a Napoli. Mercoledì 11 febbraio 2026, Napoli. La Commissione Istruzione e Famiglie del Comune di Napoli, guidata da Aniello Esposito, ha tenuto un’importante riunione per chiarire alcune situazioni emerse nei servizi di ristorazione scolastica. All’incontro, presieduto dall’Assessora Maura Striano, erano presenti anche la consigliera Mariagrazia Vitelli (PD), promotrice dell’incontro, e vari membri della comunità educativa. Al centro del dibattito, il caso del purè servito nelle mense della Municipalità 5. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Titolo: “Commissione Verifica Problemi Mensa nelle Municipalità 2 e 5” Approfondimenti su Municipalità 2 Colle di Compito. La commissione verifica i lavori Una commissione sta conducendo una verifica e un monitoraggio sull’avanzamento dei lavori di riqualificazione del centro di Colle di Compito, al fine di valutare lo stato di avanzamento e garantire il rispetto dei tempi e delle modalità previste nel progetto di rinnovamento. Collaboratori scolastici parzialmente inidonei: come gestire il mansionario e i ruoli della commissione medica di verifica e del medico competente Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Municipalità 2 Argomenti discussi: Titolo: Commissione Verifica Problemi Mensa nelle Municipalità 2 e 5. San Ferdinando di Puglia, insediata la Commissione di accesso agli atti: verifica di eventuali infiltrazioni mafiose https://www.antennasud.com/san-ferdinando-di-puglia-insediata-commissione-di-accesso-agli-atti-verifica-di-eventuali-infiltrazioni-mafiose/ - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.