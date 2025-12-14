Colle di Compito La commissione verifica i lavori

Una commissione sta conducendo una verifica e un monitoraggio sull’avanzamento dei lavori di riqualificazione del centro di Colle di Compito, al fine di valutare lo stato di avanzamento e garantire il rispetto dei tempi e delle modalità previste nel progetto di rinnovamento.

Una verifica ed un monitoraggio sull’avanzamento dei lavori di riqualificazione del centro di Colle di Compito. Questo l’obiettivo della commissione consiliare Lavori Pubblici presieduta dal consigliere comunale Gianni Campioni. Il progetto realizzato dall’amministrazione comunale, che vede un investimento di circa 900 mila euro, prevede due interventi principali: l’ ampliamento del parcheggio esistente a metà di via della Ruga e la valorizzazione e il miglioramento dei percorsi pedonali presenti nel borgo storico per rendere anche più accessibili i parcheggi posti lungo via Nuova. Durante il sopralluogo, al quale era presente anche il vice sindaco Matteo Francesconi insieme a tecnici del Comune, la commissione consiliare ha potuto constatare che il cantiere è a buon punto e che la sistemazione di uno dei due percorsi pedonali che collegano la via Nuova a sud con via della Ruga è stata ultimata, mentre sono in corso i lavori al secondo tracciato. Lanazione.it Riqualificazione di Colle di Compito, sopralluogo della Commissione sullo stato dei lavori - Ultimato il cantiere di uno dei due percorsi pedonali che collegano la via Nuova a sud con via della Ruga, in corso quello del secondo ... luccaindiretta.it

