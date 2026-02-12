Marco Pizzi si aggiudica una medaglia d’oro e una di bronzo ai campionati europei giovanili di tiro a segno a Burgas, in Bulgaria. Il ragazzo italiano ha dimostrato di essere tra i migliori in Europa nella sua categoria.

Marco Pizzi conquista un oro ed un bronzo alla seconda edizione dei campionati europei Under 16 e Under 18 di tiro a segno che si sono svolti a Burgas in Bulgaria. Il quindicenne atleta del Tiro a segno di Lucca, nella prima giornata di gara, ha conquistato il bronzo con il nuovo record europeo nella "solo" Under 16 – competizione ad eliminazione, con qualificazione di 30 colpi, semifinale di 20 colpi e finale con formula "hit or miss" –. Per ottenere un punto valido gli atleti devono colpire un cerchio di 11.5 millimetri ad una distanza di 10 metri. Pizzi è giunto primo nella qualificazione e terzo dopo la semifinale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tiro a segno - Giovanili. Pizzi campione europeo

Approfondimenti su Pizzi Campione

L’Invicta under 19 conquista il titolo territoriale del Basso Tirreno.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pizzi Campione

Argomenti discussi: 31 nuovi atleti per le Fiamme Gialle; Tiro a segno - Giovanili. Pizzi campione europeo; Criscito, un nome che è già futuro: il debutto di Alessandro nell’Under 15.

Tiro a Segno. A Bondeno il campus giovanile con tiratori da diverse regioniDal 18 al 23 agosto il poligono di Bondeno ha ospitato il Campus Giovani di Tiro a Segno, un appuntamento che ha riunito giovani tiratori e tecnici in un contesto di formazione e confronto ad alto ... ilrestodelcarlino.it

Giovani promesse nel tempio del Tiro a segnoI giovani vanno a segno. Si è conclusa domenica la 25ª edizione del Campus Vergato, l’evento sportivo organizzato dal Tiro a Segno Nazionale di Vergato presso la storica sede di Via Labante. Dal 2001, ... ilrestodelcarlino.it

Tiro a Segno Nazionale Mazara del Vallo. Leinad · Ma Chérie. Corso Maneggio Armi – Tiro a Segno Nazionale Mazara Il Tiro a Segno Nazionale Mazara è l’unico ente istituzionalmente autorizzato al rilascio del Diploma di Maneggio Armi, documento indis - facebook.com facebook