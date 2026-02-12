Tiro a segno - Giovanili Pizzi campione europeo
Marco Pizzi si aggiudica una medaglia d’oro e una di bronzo ai campionati europei giovanili di tiro a segno a Burgas, in Bulgaria. Il ragazzo italiano ha dimostrato di essere tra i migliori in Europa nella sua categoria.
Marco Pizzi conquista un oro ed un bronzo alla seconda edizione dei campionati europei Under 16 e Under 18 di tiro a segno che si sono svolti a Burgas in Bulgaria. Il quindicenne atleta del Tiro a segno di Lucca, nella prima giornata di gara, ha conquistato il bronzo con il nuovo record europeo nella "solo" Under 16 – competizione ad eliminazione, con qualificazione di 30 colpi, semifinale di 20 colpi e finale con formula "hit or miss" –. Per ottenere un punto valido gli atleti devono colpire un cerchio di 11.5 millimetri ad una distanza di 10 metri. Pizzi è giunto primo nella qualificazione e terzo dopo la semifinale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
