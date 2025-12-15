BF International sottoscrive l’accordo di investimento per l’acquisto di una partecipazione totalitaria nel capitale sociale di Flli Martini & C SpA da parte di una società di nuova costituzione

BF International ha sottoscritto un accordo di investimento per l’acquisto di una partecipazione totalitaria in F.lli Martini & C. S.p.A., attraverso una nuova società costituita ad hoc. La notizia riguarda l’ingresso di BFI, controllata da B.F., in una significativa operazione di acquisizione nel settore alimentare.

Si rende noto che BF International Best Fields Best Food Limited (“BFI”), società controllata da B.F. S.p.A., ha sottoscritto l’accordo d’investimento (l’”Accordo”) per l’acquisto da Trust Girasole, Filippo Martini, Annalisa Martini e Carla Martini (i “Venditori”) dell’intero capitale sociale di F.lli Martini & C. S.p.A. (“F.lli Martini”) da parte di una società di nuova costituzione (“Holdco”) (l’”Operazione”). F.lli Martini è la holding di un gruppo industriale italiano, con oltre 100 anni di storia, operativo nelle tre aree di business mangimistica, zootecnica e alimentare, e che nel 2024 ha realizzato un valore della produzione consolidata di circa Euro 1,2 miliardi e un EBITDA consolidato di circa Euro 72 milioni. Ilgiornale.it

