BF International sottoscrive l’accordo di investimento per l’acquisto di una partecipazione totalitaria nel capitale sociale di Flli Martini & C SpA da parte di una società di nuova costituzione

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BF International ha sottoscritto un accordo di investimento per l’acquisto di una partecipazione totalitaria in F.lli Martini & C. S.p.A., attraverso una nuova società costituita ad hoc. La notizia riguarda l’ingresso di BFI, controllata da B.F., in una significativa operazione di acquisizione nel settore alimentare.

bf international sottoscrive l8217accordo di investimento per l8217acquisto di una partecipazione totalitaria nel capitale sociale di flli martini amp c spa da parte di una societ224 di nuova costituzione

© Ilgiornale.it - BF International sottoscrive l’accordo di investimento per l’acquisto di una partecipazione totalitaria nel capitale sociale di F.lli Martini & C. S.p.A. da parte di una società di nuova costituzione

Si rende noto che BF International Best Fields Best Food Limited (“BFI”), società controllata da B.F. S.p.A., ha sottoscritto l’accordo d’investimento (l’”Accordo”) per l’acquisto da Trust Girasole, Filippo Martini, Annalisa Martini e Carla Martini (i “Venditori”) dell’intero capitale sociale di F.lli Martini & C. S.p.A. (“F.lli Martini”) da parte di una società di nuova costituzione (“Holdco”) (l’”Operazione”). F.lli Martini è la holding di un gruppo industriale italiano, con oltre 100 anni di storia, operativo nelle tre aree di business mangimistica, zootecnica e alimentare, e che nel 2024 ha realizzato un valore della produzione consolidata di circa Euro 1,2 miliardi e un EBITDA consolidato di circa Euro 72 milioni. Ilgiornale.it

bf international sottoscrive l8217accordoBF International sottoscrive l’accordo di investimento per l’acquisto di una partecipazione totalitaria nel capitale sociale di F.lli Martini & C. S.p.A. da parte di una ... - BF International (Gruppo BF) ha firmato un accordo per l’acquisizione del 100% di F. msn.com

Bf, accordo sul food con Eni. L’operazione vale 50 milioni - BF ha sottoscritto ed eseguito un accordo di investimento che prevede l’ingresso nel capitale sociale di BF International di Eni Natural Energies- ilrestodelcarlino.it