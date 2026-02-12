Thomas Jane torna sul set con Joel Souza in Celestia, un thriller di fantascienza che mette in scena una lotta per la sopravvivenza tra misteri alieni. L’attore, noto per The Mist e The Expanse, si riunisce con il regista per un film che promette suspense e atmosfere intense.

Thomas Jane, volto iconico di The Mist e The Expanse, sarà il protagonista di Celestia, un nuovo thriller di fantascienza che segna la sua reunion con il regista Joel Souza. I due avevano già collaborato nel poliziesco Crown Vic, presentato al Tribeca, e tornano ora insieme per un progetto dalle tinte decisamente più oscure e misteriose. Il film, prodotto da Motus Studios di Emanuele Moretti, è stato presentato in questi giorni all’ European Film Market (EFM) di Berlino per il lancio delle vendite internazionali. La sceneggiatura, firmata da Cory Todd Hughes e Adrian Speckert, promette una narrazione che fonde la tensione claustrofobica del survival movie con colpi di scena tipici del genere horror, citando esplicitamente l’atmosfera delle opere di Frank Darabont e Stephen King. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Thomas Jane ritrova Joel Souza in Celestia: un thriller sci-fi tra sopravvivenza e misteri alieni

Approfondimenti su Thomas Jane

