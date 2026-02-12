Terremoto nella Lega per l' addio di Golinelli I vice segretari | Urge riflessione interna

Questa mattina, la notizia ha fatto subito il giro: Golinelli e Vandelli lasciano la Lega di Modena. I due hanno annunciato di aver scelto di aderire al nuovo progetto politico del generale Vannacci, lasciando il partito che hanno rappresentato finora. I vice segretari della Lega hanno subito chiesto una riflessione interna, parlando di “urgenza” di rimettere in discussione la linea e i rapporti nel partito locale. La decisione ha scosso gli equilibri e apre uno scenario nuovo per la politica in provincia.

L'addio di Golinelli e Vandelli scuote la Lega modenese, divisa tra l'amarezza per la perdita di due figure di riferimento in realtò non del tutto inattesa È ufficiale lo scossone ai vertici della Lega modenese, con l'ormai ex segretario provinciale Guglielmo Golinelli e il leader del movimento giovanile Giuseppe Vandelli che hanno rassegnato le dimissioni dal partito per aderire al nuovo progetto politico del generale Roberto Vannacci. Una decisione che ridisegna la geografia del Carroccio locale e che ha suscitato reazioni immediate, tra amarezza personale e necessità di riorganizzazione politica.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Lega Modena Nomine: il Consiglio direttivo comunale della Lega ha rinnovato le cariche dei vice segretari Il 11 dicembre, il Consiglio Direttivo Comunale della Lega di Pisa ha riunito i propri membri per rinnovare le cariche interne. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Lega Modena Argomenti discussi: Il terremoto Vannacci sulla Lega, l'Iran tra droni e negoziati, le garanzie per l'Ucraina; Terremoto nella Lega Martesana: silurato il segretario si va verso il nuovo congresso; Il terremoto Vannacci. Dopo lo strappo di Ziello riflettori su Bonanno. La Lega tira le somme; Che cosa cambia e non cambia per la Lega con l’uscita di Vannacci. La partita per il posto di Bitonci al Mimit e i calcoli della LegaTra la difesa pubblica di Andrea Pucci e l’attacco alle «bande di delinquenti» e «nemici dell’Italia» che hanno l’ardire di manifestare contro le Olimpiadi, Giorgia Meloni deve anche trovare il tempo ... msn.com Il sondaggio dopo il terremoto Vannacci: la Lega guadagna o perde consensi?Da Forza Italia, invece, Vannacci trarrebbe solo il 4,8% dei suoi sostenitori mentre ruberebbe il 32,4% degli elettori agli altri partiti. A questo punto, si deve pensare che quasi un ipotetico ... tag24.it Marti Supreme Il terremoto Vannacci nella Lega può influire sulla scelta del sostituto di Bitonci al Mimit. Salvini opterà per un uomo del Centro-Sud per puntellare la sua leadership Avanza il senatore leccese facebook Marti Supreme Il terremoto Vannacci nella Lega può influire sulla scelta del sostituto di Bitonci al Mimit. Salvini opterà per un uomo del Centro-Sud per puntellare la sua leadership Avanza il senatore leccese... x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.