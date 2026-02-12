Terni bambini usciti asilo Arcobaleno | Fatto grave non è stata fatta chiarezza La replica | Subito interventi e verifiche episodio ingigantito

Questa mattina a Terni si sono riaccese le polemiche sull’episodio avvenuto all’asilo nido Arcobaleno. Quattro bambini tra i 12 e i 36 mesi sono usciti da soli dalla struttura a metà ottobre, e i genitori hanno subito denunciato la mancanza di chiarezza. La vicenda è stata discussa in consiglio comunale, con una replica dell’amministrazione che ha parlato di interventi immediati e verifiche in corso per chiarire quanto accaduto. I genitori però insistono: vogliono risposte certe e più sicurezza

Botta e risposta sulla vicenda tra il consigliere Marco Celestino Cecconi che ha presentato l'interrogazione in merito e il vicesindaco Riccardo Corridore che ha risposto a nome dell'amministrazione Discusso nel consiglio comunale di oggi giovedì 12 febbraio l'episodio avvenuto all’asilo nido comunale Arcobaleno, dove a metà ottobre quattro bambini - tra i 12 e i 36 mesi - sono usciti autonomamente dalla struttura durante l’orario scolastico. Il caso, portato in Consiglio dal consigliere Marco Celestino Cecconi appena accaduto, ha visto anche un sopralluogo in merito della quarta commissione consiliare, e oggi a rispondere in aula in merito il vicesindaco Riccardo Corridore.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Terni Asilo Arcobaleno Le opposizioni chiedono chiarezza: "È stata fatta la bonifica preventiva?" Tracce di topi alle elementari. Fd’I: "Fatto grave e intollerabile. Ora verifiche in tutte le scuole" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Terni Asilo Arcobaleno Argomenti discussi: Fuga di monossido? in un asilo nido a Milano, intossicati 12 bambini e 4 adulti: i piccoli portati in ospedale. Bambini in fuga dall’asilo nido, scattano interventi sicurezzadi M.R. «Argomenti già trattati in commissione, evidentemente ingigantiti». Così il vicesindaco del Comune di Terni Riccardo Corridore in merito ai fatti dello scorso ottobre quando dall’asilo nido co ... umbria24.it https://terninrete.it/notizie-di-terni-a-perugia-due-bambini-di-gaza-cha-necessitano-di-cure-oncologiche/ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.