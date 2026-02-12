Televisione in lutto addio alla stella delle serie turche | la tragedia all’improvviso

Un'attrice amata dalle serie turche è morta all’improvviso, lasciando tutti senza parole. La notizia ha fatto il giro di social e chat in poche ore, portando un grande vuoto nel mondo dello spettacolo. Nessuno si aspettava una perdita così improvvisa e dolorosa.

Un silenzio improvviso ha avvolto il mondo delle serie turche nelle ultime ore. Una di quelle notizie che rimbalzano prima sui telefoni, poi sulle chat, quindi sui social, fino a diventare una dolorosa certezza. Kanbolat Görkem Arslan, uno dei volti più intensi e carismatici della televisione turca, è morto prematuramente all’età di 45 anni, stroncato da un infarto miocardico nella sua abitazione di Istanbul. Un evento improvviso che ha lasciato attoniti fan e colleghi, in Turchia e ben oltre i confini nazionali. Nato il 4 novembre 1980 ad Ankara, Arslan aveva iniziato il suo percorso artistico con passo misurato ma determinato.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

