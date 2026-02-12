Paolo Bonolis torna in tv con lo spettacolo musicale

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Taratata ) Buon esordio per Taratata, spettacolo musicale che cavalca, per certi versi, il filone vintage tanto in voga. Nonostante la concorrenza delle Olimpiadi su Rai 2, della serie Cuori su Rai 1 e dei talk del lunedì in prime time, la prima puntata del programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 ha segnato 2.350.000 spettatori in Total Audience col 18.1% di share e 15mila utenti dai device. Grazie a momenti clou come i duetti di Giorgia con Emma e Max Pezzali così come Ligabue con Emma ed Elisa, oltre al brillante show di Giorgio Panariello, il format ha toccato picchi di 3,6 milioni di spettatori arrivando al 26. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Taratata, il guizzo di Paolo Bonolis: come torna in tv

Taratata torna in TV con due appuntamenti speciali a Bergamo, condotti da Paolo Bonolis.

