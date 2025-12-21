Sam Ruffillo | Suoni nuovi per l’italo disco

Nel 2009, Alberto Sansò, allora un giovane DJ emergente, fu scelto dalla band inglese Franz Ferdinand per remixare il loro album ‘Ulysses’. Questa collaborazione segnò un momento importante nella sua carriera. Sam Ruffillo:

Quando, nel 2009, fu scelto dalla rock band inglese Franz Ferdinand, per remixare il loro disco ‘Ulysses’, Alberto Sansò era un giovane dj che iniziava a farsi conoscere nel circuito dei club. Adesso, anni dopo, con il nome d’arte, Sam Ruffillo, l’artista che vive a lavora a Bologna, è uno dei più richiesti nel panorama internazionale. Tra un tour in America e tante date nel nord Europa, ha trovato il tempo di pubblicare l’album ‘ Tipo così ’. Sansò, partiamo dal nome d’arte che ha scelto. "È ovviamente un gioco do parole che a Bologna capiscono tutti. Quando ho scelto questo nome, abitavo nella zona di San Ruffillo e, dovendo mettere la firma su un disco che avevo realizzato per Irma Records, pensai che era perfetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

