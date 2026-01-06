La guerra delle terre rare | perché Washington ha messo le mani sul Venezuela

La recente operazione “Absolute Resolve” segna l’ingresso del Venezuela in un contesto geopolitico strategico legato alle terre rare. Con questa mossa, gli Stati Uniti mirano a consolidare la loro presenza nelle risorse di questi elementi essenziali per l’industria tecnologica e militare. La disputa rientra in una più ampia dinamica di controllo e influenza, evidenziando come la geopolitica delle risorse continui a essere un punto cruciale nei rapporti internazionali.

Difesa, terre rare e rotte artiche: perché la Groenlandia fa gola a Trump - Lo scioglimento dei ghiacci apre autostrade del mare e l'accesso alle riserve. msn.com

È guerra per le Terre Rare: il vero motivo dello scontro Usa-Cina e perché non c'entrano i dazi di Trump - Pechino impone nuove licenze sull’export di tecnologie legate alle Terre Rare, rafforzando il suo monopolio e sfidando Washington. ilgiornale.it

Trump anuncia a captura de Maduro pelas forças armadas dos EUA

L'ATTACCO USA AL VENEZUELA Gli USA attaccano il Venezuela e catturano il presidente Nicolás Maduro. La chiamano guerra al narcotraffico, ma è una guerra per le risorse: petrolio, gas, oro, terre rare, cobalto. L’ennesimo attacco di un modello in crisi, ch - facebook.com facebook

LA PRIMA INTIFADA Nelle terre rubate nel ’67, la macchina da guerra sionista non dorme mai. Arresti all’alba. Coprifuoco. Confische. Bulldozer che sbranano case e futuro. #Gaza #Intifada x.com

