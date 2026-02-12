Storia di un mercante di immagini il nuovo libro di Riccardo Frezza

Riccardo Frezza presenta il suo nuovo libro, “Storia di un mercante di immagini”. Il volume racconta il percorso di un personaggio che vive tra le immagini e le storie che le circondano. Frezza si immerge nel mondo dell’arte e delle immagini, portando il lettore in un viaggio tra passione e creatività. Il libro è già disponibile e sta attirando l’attenzione di chi ama le storie di artisti e mercanti di immagini.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo libro di Riccardo Frezza, dal titolo “Storia di un mercante di immagini”: di cosa parla e un breve estratto. È uscito il libro di Riccardo Frezza, dal titolo “Storia di un mercante di immagini”, disponibile in tutte le librerie autorizzate. Ma di cosa parla? Dalla sinossi possiamo dire che è un libro intenso e rivelatore, che va a profilare la vita di un paparazzo o meglio di un “report d’assalto”. Il mestiere non richiede solo conoscenze tecniche, ma anche intelligenza, spirito avventuriero, saper unire tutti i puntini e creare le giuste anticipazioni, ovvero predire le mosse dei vip. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - “Storia di un mercante di immagini”, il nuovo libro di Riccardo Frezza Approfondimenti su Riccardo Frezza Colleferro. Parole, immagini, suoni e movimento per l’originale presentazione del libro “Seguimi se vuoi” di Stefano Conti alla Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” Giovedì 29 gennaio, alla Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro, si è tenuta un’originale presentazione del libro “Seguimi se vuoi”. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Riccardo Frezza Argomenti discussi: Mille ruoli, tutti in una; Futuro Nazionale, il nome del partito di Vannacci è libero: ecco perché il marchio di Mercante è scaduto; Heddi Goodrich torna sotto il Vesuvio: l’amore ai tempi dei romani; Vittorio Giacopini, Ogni altro tempo è pace. Monte San Martino riscopre la sua storia col Mercante in fiera. Volti e luoghi del posto: come funziona il giocoMonte San Martino, 27 dicembre 2025 - Il giorno di Natale un gruppo di giovani ha trasformato un tradizionale gioco di carte in un rito collettivo. Un Mercante in fiera del tutto inedito: non lattanti ... ilrestodelcarlino.it La storia di Ca’ Dario, il palazzo maledetto di Venezia all’asta. Il mercante armeno, la malattia di Isabelle e il delitto di Filippo delle LanzeSin dall’inizio la sua storia si intreccia con il destino della famiglia Dario. Alla morte del fondatore il palazzo passò alla figlia Marietta e al marito Vincenzo Barbaro: una unione segnata dalla ... quotidiano.net Un palco più grande, linee irregolari e tantissima tecnologia. Riccardo Bocchini racconta così il lavoro fatto all’Teatro Ariston: «Imprevedibile, fluida e mai statica», capace di cambiare volto in base ai momenti dello show. La struttura misura 120 metri quadri, facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.