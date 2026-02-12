Storia di un mercante di immagini il nuovo libro di Riccardo Frezza

Riccardo Frezza presenta il suo nuovo libro, “Storia di un mercante di immagini”. Il volume racconta il percorso di un personaggio che vive tra le immagini e le storie che le circondano. Frezza si immerge nel mondo dell’arte e delle immagini, portando il lettore in un viaggio tra passione e creatività. Il libro è già disponibile e sta attirando l’attenzione di chi ama le storie di artisti e mercanti di immagini.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo libro di Riccardo Frezza, dal titolo “Storia di un mercante di immagini”: di cosa parla e un breve estratto. È uscito il libro di Riccardo Frezza, dal titolo “Storia di un mercante di immagini”, disponibile in tutte le librerie autorizzate. Ma di cosa parla? Dalla sinossi possiamo dire che è un libro intenso e rivelatore, che va a profilare la vita di un paparazzo o meglio di un “report d’assalto”. Il mestiere non richiede solo conoscenze tecniche, ma anche intelligenza, spirito avventuriero, saper unire tutti i puntini e creare le giuste anticipazioni, ovvero predire le mosse dei vip. 🔗 Leggi su Novella2000.it

