Russia isola digitalmente 100 milioni di utenti | bloccato WhatsApp libertà di espressione a rischio

La Russia ha deciso di bloccare WhatsApp, lasciando senza accesso oltre 100 milioni di persone. Il governo russo ha interrotto i servizi di messaggistica, rendendo difficile comunicare per milioni di cittadini. La mossa solleva dubbi sulla libertà di espressione e sulla possibilità di usare strumenti digitali senza restrizioni.

Russia blocca WhatsApp: oltre 100 milioni di utenti isolati in una spirale di controllo digitale. Il governo russo ha interrotto l'accesso a WhatsApp, privando oltre 100 milioni di cittadini di una delle principali piattaforme di comunicazione. La decisione, avvenuta mercoledì 12 febbraio 2026, rappresenta un'ulteriore escalation nella strategia di Mosca di controllo sull'ecosistema digitale nazionale e solleva serie preoccupazioni sulla libertà di espressione e sulla privacy degli utenti. Un passo ulteriore nella censura digitale russa. Il blocco di WhatsApp non è un evento isolato, ma si inserisce in un contesto di progressiva restrizione delle piattaforme di social media straniere in Russia.

