Tornano in piazza i lavoratori della Siae e SM Optics di Cologno Monzese. Questa mattina a partire dalle 10 ci sarà assemblea pubblica con sciopero nel parcheggio di via Buonarroti nei pressi della sede dell’azienda. I lavoratori tornano in piazza perché dopo aver preso lo stipendio di settembre ancora attendono i pagamenti per i mesi di giugno, luglio, agosto e ottobre (per quello di novembre la scadenza è prevista per metà dicembre). Una situazione difficile anche se il salvataggio dell’azienda da parte di Invitalia è cominciato ma al momento non non ci sono le disponibilità di cassa per pagare gli stipendi, carenze di cassa che sarebbero state giustificate per non meglio specificate entrate mancate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I dipendenti Siae tornano in piazza. Gli stipendi arretrati restano al palo