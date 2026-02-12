Stefano Rossi torna a EduCALand con un nuovo appuntamento educativo

Stefano Rossi torna a EduC.A.Land con un nuovo appuntamento. L’educatore e formatore italiano sarà di nuovo protagonista nell’ecosistema di Torre de’ Roveri, in provincia di Bergamo. La giornata si preannuncia ricca di attività e incontri dedicati a genitori e insegnanti, con l’obiettivo di promuovere un approccio più consapevole e pratico all’educazione dei giovani.

EduC.A.Land, innovativo ecosistema educativo a Torre de’ Roveri, in provincia di Bergamo, torna protagonista con un nuovo appuntamento proposto da Stefano Rossi, noto psicopedagogista, scrittore e formatore italiano. Il noto psicopedagogista era già stato protagonista lo scorso anno, dove aveva offerto una riflessione profonda e coinvolgente sull’importanza dell’ educazione emotiva, dell’ empatia e del gioco come strumenti fondamentali per la crescita di bambini e ragazzi: un intervento che aveva colpito istituzioni, docenti e operatori del settore, in perfetta sintonia con la filosofia educativa del centro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

