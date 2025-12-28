Stefano De Martino porta il suo spettacolo teatrale in tv | il nuovo appuntamento con Meglio Stasera

Stefano De Martino presenta in televisione il suo spettacolo teatrale

Meglio Stasera Quasi One Man Show, lo spettacolo che Stefano De Martino ha portato nei teatri italiani tra il 2024 e il 2025, arriva in tv. La Rai ha annunciato il nuovo appuntamento in streaming con il conduttore napoletano.

