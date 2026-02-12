Spezia salvezza a rischio | Donadoni e il mercato a gennaio non bastano Obiettivo punti complicato

Lo Spezia si trova in una posizione delicata, con la salvezza sempre più lontana. Dopo le ultime partite, gli uomini di Donadoni faticano a trovare i risultati e il mercato di gennaio non ha portato le soluzioni sperate. La squadra ha bisogno di punti, ma la strada si fa in salita e le chance di salvarsi si riducono di giorno in giorno.

Spezia, la Svolta Invernale che Non C’è Stata: la Salvezza è un’Impresa Sempre Più Difficile. Lo Spezia Calcio si trova ad affrontare un momento cruciale del campionato di Serie B. Dopo un mercato di riparazione ambizioso e l’arrivo di Roberto Donadoni sulla panchina, la squadra ligure rischia di dover conquistare più punti nel restante del campionato rispetto a quelli già ottenuti, mettendo a dura prova le speranze di salvezza e sollevando interrogativi sull’efficacia delle scelte operate durante la pausa invernale. La situazione, già delicata, è resa ancora più complessa da un calendario impegnativo e da una serie di risultati che non hanno soddisfatto le aspettative.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Spezia Calcio

Analisi e aggiornamenti su Palermo-Spezia, in programma domenica 18 gennaio 2026 alle ore 17:15.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Spezia Calcio

Argomenti discussi: Pescara, la salvezza ora è a 8 punti. Sebastiani: Stop all’estetica; Serie B, ufficiale un altro cambio in panchina; Spezia, così no. Non rimonta, non reagisce e anche al Picco non va; Virtus Entella, a rischio la trasferta a La Spezia. Oggi alle 12 la decisione del GOS.

Spezia, l'impresa salvezza si fa sempre su ardua. Nel 2026 è crollata la media puntiLa corsa salvezza dello Spezia si è complicata in questo primo scorcio del 2026 nonostante un mercato che ha rivoluzionato la rosa a disposizione. tuttomercatoweb.com

Solo sei gol nelle ultime dieci partite, peggior attacco della Serie B: quello del Bari, con 19 reti messe a segno, é il reparto più scarso dal punto di vista realizzativo dell’intero campionato. Per la salvezza servirà un cambio di passo. Contro lo Spezia sono em facebook