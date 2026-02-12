Spezia salvezza a rischio | Donadoni e il mercato a gennaio non bastano Obiettivo punti complicato
Lo Spezia si trova in una posizione delicata, con la salvezza sempre più lontana. Dopo le ultime partite, gli uomini di Donadoni faticano a trovare i risultati e il mercato di gennaio non ha portato le soluzioni sperate. La squadra ha bisogno di punti, ma la strada si fa in salita e le chance di salvarsi si riducono di giorno in giorno.
Spezia, la Svolta Invernale che Non C’è Stata: la Salvezza è un’Impresa Sempre Più Difficile. Lo Spezia Calcio si trova ad affrontare un momento cruciale del campionato di Serie B. Dopo un mercato di riparazione ambizioso e l’arrivo di Roberto Donadoni sulla panchina, la squadra ligure rischia di dover conquistare più punti nel restante del campionato rispetto a quelli già ottenuti, mettendo a dura prova le speranze di salvezza e sollevando interrogativi sull’efficacia delle scelte operate durante la pausa invernale. La situazione, già delicata, è resa ancora più complessa da un calendario impegnativo e da una serie di risultati che non hanno soddisfatto le aspettative.🔗 Leggi su Ameve.eu
