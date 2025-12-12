Spaccata nel ristorante in centro | porta sventrata per rubare fondo cassa tablet e mance dei dipendenti

Nel cuore di Ravenna, un nuovo episodio di criminalità ha interessato il ristorante Babaleus, dove nella notte tra mercoledì e giovedì è stata perpetrata una spaccata. I malviventi hanno sventrato la porta, arraffando il fondo cassa, tablet e le mance dei dipendenti, lasciando dietro di sé danni e preoccupazione.

Ancora una spaccata nel centro storico di Ravenna. Il colpo è avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì al ristorante Babaleus, in vicolo Gabbiani. Grande lo sgomento da parte di titolari e dipendenti, la mattina seguente di fronte allo spettacolo che si era materializzato davanti ai loro. Ravennatoday.it Spaccata notturna al ristorante La Colonnetta, ennesimo raid dei ladri nei locali del centro storico: «Incuranti anche dell'allarme» Spaccata notturna al ristorante La Colonnetta, ennesimo raid dei ladri nei locali del centro storico: «Incuranti anche dell'allarme» - Dopo Casellato in piazza San Vito e Acquasalsa in Pescheria, a finire nel mirino di ladri è il ristorantino La Colonnetta, ... ilgazzettino.it Altro tentato furto con spaccata in centro ma il giovane ladro è inseguito e bloccato - PESARO Voleva rubare nel ristorante, per questo ha infranto la vetrata dell'ingresso del locale raccogliendo una pietra dal selciato di piazzetta Esedra e scagliando la contro. corriereadriatico.it SPACCATA NELLA NOTTE IN VIA ZANELLA: PRESO DI MIRA IL BAR ATENEO Spaccata nella notte al Bar Ateneo a Trento, in Via Zanella. Portato via il fondo cassa di circa 350 euro. Presto ancora per una stima dei danni. L'allarme è scattato intorno alla me - facebook.com facebook

Furto con “spaccata” in un ristorante del centro di Bari: ladri incastrati dalle telecamere

Video Furto con “spaccata” in un ristorante del centro di Bari: ladri incastrati dalle telecamere Video Furto con “spaccata” in un ristorante del centro di Bari: ladri incastrati dalle telecamere