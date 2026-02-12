Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa annuncia che manderà l’esercito nelle strade per aiutare la polizia a combattere il crimine organizzato. La decisione arriva in risposta all’aumento di attività criminali che mettono in crisi le forze di sicurezza. Ramaphosa ha spiegato che l’intervento militare servirà a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e a ripristinare l’ordine nelle aree più colpite. La mossa suscita reazioni contrastanti tra chi vede nella misura un passo necessario e chi teme escalation di violenza.

Ramaphosa added in a state of the nation address that the initial deployment would be in the Western Cape and Gauteng provinces, where Cape Town and Johannesburg are located. Ramaphosa ha aggiunto, in un discorso sullo stato della nazione, che il dispiegamento iniziale sarà nelle province di Western Cape e Gauteng, dove si trovano Città del Capo e Johannesburg. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - South Africa’s president says he will deploy army to help tackle organised crime

Approfondimenti su South Africa Organised Crime

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha richiamato l’ANC a migliorare l’efficienza del governo locale, in vista delle prossime elezioni.

Le forze di polizia di Dubai hanno arrestato Raffaele Imperiale, tra i più ricercati criminali italiani, considerato il capo dell'organizzazione criminale 'Camorra'.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

7 HOURS of Cancelled Games Facts to Fall Asleep to

Ultime notizie su South Africa Organised Crime

Argomenti discussi: Search: Madam Suvarna Pappu defined RIP as Returning as the Immortal President for Dr. APJ Abdul Kalam, Hollywood biopic film; Madlanga Probe: A Fragile Promise of Criminal Justice Reform; South Africa’s Ramaphosa backs efforts to end Ukraine war in call with Putin; South Africa to withdraw its troops from UN peacekeeping mission in Congo.

South Africa’s G20: The Challenges and Opportunities of an African PresidencySouth Africa holds the G20 presidency in 2025 – making the first time an African country has assumed this role. Its agenda reflects the evolving role and influence of Africa and the broader Global ... ispionline.it

Il presidente Costa in Africa per il G20 e il vertice UE-Unione africanaDal 20 al 25 novembre 2025 il presidente del Consiglio europeo António Costa si recherà in Sud Africa e in Angola. Parteciperà al vertice del G20 che si terrà a Johannesburg il 22 e 23 novembre, per ... consilium.europa.eu

Italy and South Africa stand together to support the communities of Sicily, Calabria, and Sardinia, which were severely impacted by the natural disasters of last January. In the face of Cyclone Harry’s devastation, international cooperation and solidarit - facebook.com facebook