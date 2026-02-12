Sotto una nuova luce visita guidata a lume di torcia

Lunedì sera, l’Art Forum Würth di Capena apre le sue porte per una visita guidata speciale. Dalle 18:30 alle 19:30, i visitatori potranno scoprire la mostra Pathos und Pastos a lume di torcia. L’evento si inserisce nella Giornata Nazionale per il Risparmio Energetico e gli stili di vita sostenibili, invitando il pubblico a vivere un’ora diversa, giocando con luci e ombre. Un modo per riflettere sull’importanza di risparmiare energia, senza rinunciare alla cultura.

In occasione della Giornata Nazionale per il Risparmio Energetico e degli stili di vita sostenibili “M’illumino di meno”, lunedì 16 febbraio 2026, dalle ore 18:30 alle ore 19:30, l’Art Forum Würth di Capena propone “Sotto una nuova luce”, una visita serale speciale alla mostra Pathos und Pastos. Christopher Lehmpfuhl nella Collezione Würth. Per l’occasione, l’illuminazione dello spazio espositivo sarà ridotta al minimo: le opere saranno osservate esclusivamente grazie a torce Würth, in una condizione di luce essenziale che non sottrae, ma trasforma lo sguardo. È proprio ciò che manca — la luce consueta, continua, uniforme — a rendere visibili nuovi dettagli, nuove relazioni, nuovi significati.🔗 Leggi su Romatoday.it

