In questi ultimi giorni di festività natalizie ci sono due appuntamenti importanti a Serravalle. Il primo è domani, lunedì 5 gennaio, alle ore 21, con l’apertura straordinaria, dalle 21 alle 23, della mostra "Presepi tra arte e tradizioni", allestita nella ex scuola di via Garibaldi, con visita guidata notturna, a lume di candela, per le vie del Borgo Medioevale. A seguire, visita alla mostra con l’intervento di alcuni degli autori delle opere che sono esposte. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero Whatsapp 3386685749 oppure tramite mail a: [email protected]. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Visita guidata notturna a lume di candela per le vie dell’antico borgo

