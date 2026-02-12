Sostenibilità il Comune di Chieti aderisce al protocollo regionale per le aziende pulite

Il Comune di Chieti ha deciso di aderire al protocollo regionale “Impresa agricola pulita”. L’obiettivo è migliorare la gestione dei rifiuti agricoli e dei contenitori di fitofarmaci sul territorio comunale. L’iniziativa, attiva dall’inizio del 2023, punta a rendere più sostenibile il settore agricolo locale e a rispettare le regole ambientali. Ora, aziende e agricoltori di Chieti avranno una guida in più per operare nel rispetto dell’ambiente.

Per l'assessore all'Ambiente, Chiara Zappalorto, "si tratta di un passo avanti significativo sul fronte della sostenibilità ambientale e del supporto concreto ai nostri agricoltori. Con l'adesione al protocollo Impresa agricola pulita offriamo alle aziende del territorio uno strumento semplice e gratuito per gestire correttamente i rifiuti derivanti dall'attività agricola, in particolare i contenitori di fitofarmaci e pesticidi, nell'ambito del servizio di igiene urbana". Il Comune fa sapere che grazie all'intesa con il gestore Formula Ambiente, tutte le realtà agricole presenti sul territorio comunale potranno aderire gratuitamente, richiedendo la sottoscrizione dell'accordo tramite email all'indirizzo chieti@formulambiente.

